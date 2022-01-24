أمر وزاري بإلغاء دمج الصحة مع البيئة

2022/01/24 | 13:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صدر امر وزاري، اليوم الاثنين، بالغاء دمج وزارة الصحة مع البيئة، الذي اقرته حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي.

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