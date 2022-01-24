استشهاد 4 منتسبين في الجيش بانفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك

2022/01/24 | 13:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الاثنين، باستشهاد اربعة جنود من الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة في وادي الشاي جنوبي كركوك.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، أنه “استشهد قبل قليل اربعة جنود من الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة في وادي الشاي جنوبي كركوك”.وأضاف انهم “الشهداء هم رشاد جبار حيدر، حيدر جبار كعيد، […]

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