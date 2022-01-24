2022/01/24 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع راصد جوي عراقي، اليوم الاثنين،

وقوع البلاد تحت تأثير منخفض "شبه قطبي".

وقال الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة

تابعتها وكالة نون الخبرية، إن منخفضا

شبه قطبي مصحوب بكتلة هوائية باردة من

المتوقع أن

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