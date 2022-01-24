خلاف بين الكرد.. الديمقراطي يرد على الاتحاد: منصب رئيس الجمهورية ليس ملكاً لأحد

2022/01/24 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الحزب الديمقراطي الكردستاني،

الاثنين، على أن منصب رئيس الجمهورية

استحقاق للكرد إلا أنه ليس ملكاً لأحد.

يأتي هذا الموقف في خضم خلاف بين الحزب

والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتمسك

بترشيح الرئيس ال

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