2022/01/24 | 14:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مختومة لكن بدون اسماء..القبض على شخص يحمل شهادات لقاح في بابل يتبع..

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القبض على شخص يحمل شهادات لقاح في بابل أولاً على ايرث نيوز.

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