وزير الثقافة: استحدثنا الكثير من الأقسام المعنية بالتواصل الخارجي للتنوع الثقافي

2022/01/24 | 14:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلن وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الاثنين، عن استحداث الكثير من الأقسام المعنية بالتواصل الخارجي للتنوع الثقافي، فيما اشار السفير البريطاني الجديد مارك برايسون ريتشاردسون الى ان بلاده تسعى للتركيز على تمويل بعض المشاريع الثقافية في العراق.

وقالت وزارة الثقافة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم التقى، اليوم السفير البريطاني الجديد في بغداد مارك برايسون ريتشاردسون، وبحث معه آفاق التعاون، وآخر ما وصلت إليه علاقات البلدين في المجال الثقافي والآثاري".

وشدد الوزير خلال استقباله ريتشاردسون في مكتبه بمقر الوزارة "على ضرورة تعميق التعاون بين البلدين، والمضي في المشاريع الحالية، وإطلاع المملكة على المشاريع الثقافية العراقية الحالية"، مشيرا الى أنَّ "الوزارة استحدثت الكثير من الأقسام المعنية بالتواصل الخارجي للتنوع الثقافي، ونأمل أن نتمكن من المضي في ذلك خلال الفترة المقبلة".

من جهته، أعرب السفير البريطاني عن أمله "بتوفير المزيد من الجهود للتعاون المشرك بين على صعيد العمل الثقافي أكثر من الجانب السياسي، فضلاً عن الدعم الآثاري والتراثي".

وأضاف أنَّ "بريطانيا تريد التركيز على تمويل بعض المشاريع الثقافية في العراق من بينها بعض المشاريع للتنوع الثقافي التي تقدر بثمانية مشاريع تديرها ثماني جامعات بريطانية، فضلاً عن تمويل تمويل مشاريع ثقافية وآثارية في مناطق مختلفة من العراق على مدار ثلاث سنوات ابتداءً من نيسان المقبل".

وتم خلال اللقاء عرض مجمل النشاطات الثقافية والآثارية والموسيقية والفنية، بحضور رئيس هيأة الآثار والتراث ليث مجيد، والمايسترو في الفرقة الوطنية السمفونية كريم وصفي، والمدير العام لدار المأمون للترجمة إشراق عبد العادل.

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