2022/01/24 | 14:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الأطباء البريطانيون، أن أفضل طريقة فعالة للتغلب على الأرق هي العناق.وتشير صحيقة Express البريطانية، إلى أن الخبراء أجروا دراسة علمية، أظهرت نتائجها أن 16 مليون شخص من سكان المملكة المتحدة يعانون من الأرق.ووفقا للخبراء، يفرز جسم الإنسان خلال النهار هرمون الكورتيزول المسؤول عن الاستجابة للإجهاد.ولتحسين نوعية النوم يجب تخفيض إفراز […]

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