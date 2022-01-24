الصحة تجيز اخذ الجرعة الثالثة من لقاح فايزر للملقحين بغيره

2022/01/24 | 14:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت وزارة الصحة, الاثنين, ان اللجنة العلمية الاستشارية اجازت تلقي لقاح فايزر كجرعة تعزيزية ثالثة بغض النظر عن حصول الملقحين بجرعتين سابقتين من اللقاحين البريطاني والصيني.وقالت عضو الفريق الإعلامي بالوزارة ربى فلاح في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الإعلان الأخير لوزارة الصحة بشان تلقي الجرعة التعزيزية الثالثة […]

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