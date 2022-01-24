البارتي: الهدف من اجتماعاتنا هو إيجاد رأي مشترك لمستقبل العراق

2022/01/24 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الحزب الديمقراطي الكردستاني ،اليوم الاثنين، إن الهدف من كل اجتماعات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع باقي الأحزاب الكردستانية، هو إعداد برنامج كردستاني وايجاد رأي مشترك بشأن مستقبل العراق.

وقال الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، في بيان: إن “الهدف من كل اجتماعات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع باقي الأحزاب الكردستانية هو إعداد برنامج كردستاني وايجاد رأي مشترك بشأن مستقبل العراق”.

وأضاف، أن “هدفنا هو تشكيل وفد مشترك من كل الأطراف الكردستانية”، مبيناً أن “ممثلي الاتحاد الوطني لم تكن لديهم الصلاحيات لاتخاذ قرار، حيث انسحبوا من دون علمنا”.وأشار إلى أن “منصب رئيس الجمهورية هو ليس ملك طرف واحد او شخص واحد”.

وأكد على “ضرورة أن يحظى مرشح رئيس الجمهورية بتأييد القوى الكردستانية”.

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