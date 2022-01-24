اليونسيف تحذر من تعرض الأطفال المحتجزين في الحسكة للمخاطر

2022/01/24 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من تعرض نحو 850 طفلا رهن الاحتجاز لخطر جسيم نتيجة القتال في سجن غويران ومحيطه في الحسكة السورية.

وقال ممثل اليونيسف في سوريا بو فيكتور نيلوند ان استمرار القتال يزيد من مخاطر تعرض أطفال لا تزيد أعمار بعضهم عن 12 عاما للأذى أو التجنيد القسري في ظل احتمال انتقال العنف إلى سجون أخرى داخل المخيمات.

ودعت اليونيسف جميع الأطراف في شمال شرق سوريا وغيرها من الأماكن في البلاد إلى إبعاد الأطفال عن الأذى وحمايتهم مجددة الدعوة جميع الدول المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة واعادة مواطنيها من الاطفال مع أمهاتهم إلى بلدانهم الأصلية.

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