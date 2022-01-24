النزاهة: ضبط حالات تلاعب وتزوير واختلاس في صحة الأنبار

2022/01/24 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ،اليوم الاثنين، كشف حالات تلاعب وتزوير في دائرة صحة محافظة الأنبار أفضت إلى اختلاس أكثر من ملياري دينار.

وذكرت الهيئة في بيان ان فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى دائرة الصحة ومصرف الرافدين في المحافظة وقام بالتحقيق والتحري عن عمليَّات تحريف وحك وشطب في الصكوك العائدة لدائرة صحة الأنبار خلال عامي 2016-2017 مبينة ان الفريق تمَكن من ضبط 15 صكا ثبت التلاعب والتزوير فيها من خلال إضافة مبالغ مالية على الصكوك المضبوطة أعلى من المبلغ الحقيقي.

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