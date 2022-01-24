مكونات صحية يمكن أن تشتريها من البقالة.. ما هي؟

2022/01/24 | 14:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تريد أن تتبع نظام غذائي صحي في المرة القادمة التي تذهب بها إلى البقالة..الأمر بسيط للغاية، كل ما عليك فعله هو الاستماع لنصائح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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