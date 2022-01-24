روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بكورونا

2022/01/24 | 14:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… سجلت روسيا زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 65109 إصابة، وتوفي خلال الساعات الـ24 الماضية 665 شخصا.وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، اليوم الاثنين، أن 21714 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي.وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (19509) تليها مدينة بطرسبورغ (8413) […]

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