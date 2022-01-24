وصول ثلاثة محترفين إلى بعثة الوطني

2022/01/24 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التحقَ الثلاثي (أمجد عطوان، بشار رسن، وأيمن حسين)، اليوم الاثنين، مع بعثةِ المنتخب الوطنيّ قادمين من قطر،وفور وصولِ الثلاثي تم إجراءُ الفحوصات المُتعلقة بكوفيد 19.

وقال مراسل (بغداد اليوم )، انه بعد إصرارٍ من قبل عضو اتحاد الكرة (فراس بحر العلوم) على ضرورة إعادةِ الفحص للاعبين ياسر قاسم ومناف يونس ومدرب الحراس أحمد جاسم والمدير الإداري غيث مهنا، إضافة الى المعالج ياسين خضير والمحاسب مصطفى خالد، فقد تم أخذُ عيناتِ فحصٍ جديدة لهم، وبانتظار ظهور نتائج الفحص، على أن يستمرَ تواجدهم في غرفِ الحجر الخاصة بهم.

واضاف ان الجهازُ الإداري للمنتخبِ الوطني اتصلَ باللاعب (ميثم جبار) لكي يكون على أهبة الاستعدادِ في حال الحاجة لخدماته من أجل الالتحاق ببعثةِ المنتخب الوطنيّ في حال ثبوت إصابةِ اللاعب (مناف يونس) بفيروس كورونا.

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