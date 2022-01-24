الفتح يتحدث عن وجود

2022/01/24 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادصرح عضو تحالف الفتح، مختار الموسوي، اليوم الاثنين، بأن هناك عدداً من "الفضائيين" في الجيش العراقي، فيما دعا إلى الإسراع باعدام الإرهابيين المتواجدين في السجون العراقية.وقال الموسوي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "الفساد استشرى في جميع المؤسسات الحكومية بما فيها المؤسسة العسكرية".وأضاف ان "بعض الضباط يغلبون مصالحهم الشخصية في الحصول على الربح المادي من خلال استغلال ارزاق الجيش والمتاجرة بها، والمتاجرة بقضية ما يعرف بالجنود الفضائيين".وأوضح الموسوي أن "عدد عناصر الأجهزة الأمنية في العراق وصل الى نحو مليون ونصف، وهذا العدد يعتبر كبير جداً وعامل قوة لأي بلد يمتلكه"، لافتاً إلى ان "الفساد في العراق تسبب بتخوف الشعب العراقي من انتقاد الاحداث الأمنية المستجدة، وهذا ما حصل في قضية هروب الدواعش من سجن في سوريا".ودعا الحكومة العراقية إلى "تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابين في السجون العراقية باسرع وقت ممكن"، "مشيراً إلى أن "رئيس الجمهورية لم يوقع على إعدامهم ولا يوجد من ينوب عنه لتحقيق هذه المسألة".

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