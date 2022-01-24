2022/01/24 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن اتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن رفض لبنان دخول اللاعب ايمن حسين غضبان الأراضي اللبنانية للمشاركة في المباراة التي من المقرر ان تجمع منتخبنا بالمنتخب اللبناني.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الأمين العام لاتحاد الكرة العراقي محمد فرحان عبيد وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها انه "بالإشارة إلى رسالة الاتحاد اللبناني لكرة القدم والتي تم من خلالها بإعلامنا بعدم إمكانية إصدار تأشيرة دخول للاعب ايمن حسين غضبان إلى الأراضي اللبنانية بسبب وجود ختم إسرائيلي لدخول الأراضي الفلسطينية في جوازه".

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