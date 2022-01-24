الحَذَر من عودة داعِش - امين يونس

2022/01/24 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس ـ أنا مُتخَوِفٌ ياحمكو من تداعيات مايحصل في مُحيط " سجن الصناعة " في الحَسَكة ، وتصاعُد نشاط إرهابيي ما يُسّمى دولة الخلافة الإسلامية داعش .



* تخوفك في محّلهِ يارجُل … فالأوضاع مترابطة مع بعضها البعض .



فماحصل من إختراقٍ كبير في العْظيم بديالى قبل أيام ومقتل 11 من قوى الأمن على يد داعش ، وقبلها مقتل العديد من البيشمركة بمحاذاة حوض حمرين ، والتوترات المُستمرة في سنجار ، وغلق نقطة الحدود الحيوية ......





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