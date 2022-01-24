#امين_يونس ـ أنا مُتخَوِفٌ ياحمكو من تداعيات مايحصل في مُحيط " سجن الصناعة " في الحَسَكة ، وتصاعُد نشاط إرهابيي ما يُسّمى دولة الخلافة الإسلامية داعش .
* تخوفك في محّلهِ يارجُل … فالأوضاع مترابطة مع بعضها البعض .
فماحصل من إختراقٍ كبير في العْظيم بديالى قبل أيام ومقتل 11 من قوى الأمن على يد داعش ، وقبلها مقتل العديد من البيشمركة بمحاذاة حوض حمرين ، والتوترات المُستمرة في سنجار ، وغلق نقطة الحدود الحيوية ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحَذَر من عودة داعِش - امين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحَذَر من عودة داعِش - امين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).