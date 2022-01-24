رسائل سرية تفضح تواطؤ جمهوريين مع ترامب لتزوير الانتخابات الأميركية

2022/01/24 | 14:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت سلسلة من رسائل البريد الالكتروني، عن جهود لولاية أريزونا لتسليم انتخابات أريزونا لعام 2020 بأثر رجعي إلى دونالد ترامب ، على الرغم من أن تدقيق الحزب الجمهوري نفسه أظهر أنه خسر.ووفقا لتقرير موقع رو ستوري الامريكي وترجمته وكالة /المعلومة/ فان ” الخطة كانت تتضمن مسح البريد الإلكتروني وبطاقات الاقتراع الغيابي […]

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