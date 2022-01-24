البيئة تصدر تحذيرا للمستشفيات والعيادات الاهلية

2022/01/24 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذرت وزارة البيئة، الاثنين، المستشفيات والعيادات والمختبرات الاهلية المخالفة للضوابط والشروط البيئية من خلال رميها للنفايات الطبية مع النفايات الاعتيادية والتي تؤثر سلبا على صحة وبيئة المواطن.وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “وزارة البيئة خاطبت وزارة البلديات وامانة بغداد بتعميم كتب رسمية الى […]

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