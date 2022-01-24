2022/01/24 | 14:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين، يلتقي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، بعد يوم على تأجيل القمة الدورية السنوية لجامعة الدول العربية على مستوى القادة والتي كان مقررا انعقادها في 22 مارس بالجزائر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة تبون إلى القاهرة.. ملفات شائكة وبحث عن "مخرج لإنقاذ" القمة العربية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيارة تبون إلى القاهرة.. ملفات شائكة وبحث عن "مخرج لإنقاذ" القمة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).