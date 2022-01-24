المصرف الزراعي يباشر بترويج القروض السكنية

2022/01/24 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية ،اليوم الاثنين، عن بدء المصرف الزراعي بترويج القروض السكنية.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان : إن “المصرف، وبناءً على مبادرة البنك المركزي، بدأ بمنح تسهيلات مصرفية قروض سكن، وقروض شخصية”.

وأضاف البيان، أن “ذلك جاء بعد ورود العديد من الاستفسارات من فروع ومكاتب المصرف بخصوص قروض مبادرة البنك المركزي العراقي، انه يمكن ترويج وصرف قروض المبادرة المذكورة وحسب الضوابط والتعليمات المنصوص عليها”.

وأكد “استمرار منح القروض والسلف، لمختلف الفئات وشرائح المجتمع من الموظفين وغير الموظفين، اسهاماً منه في دعم هذة الفئات ورفع مستوى الأنشطة الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني”.

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