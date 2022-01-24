ترقب لجلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالبت في انتخاب رئاسة البرلمان

2022/01/24 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تترقب الاوساط السياسية الجلسة المقبلة للمحكمة الاتحادية الخاصة بالبت في دستورية جلسة انتخاب رئاسة مجلس النواب.

وكانت المحكمة قد قررت خلال جلستها في الـ 19 من الشهر الجاري تأجيل النظر في الجلسة الى الـ 25 من الشهر الجاري للنظر في دعوتيين مرفوعتين بشأن قانونية جلسة انتخاب رئاسة البرلمان.

وكان النائبان باسم خشان ومحمود داوود قد تقدما بالدعويين بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب وعدم قانونيتها حيث تضمنتا طعنا بعدم دستورية الجلسة بذريعة وجود مخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب.

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