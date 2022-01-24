عاجل.. مقتل 4 جنود في الجيش العراقي بتفجير جنوبي كركوك

2022/01/24 | 14:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قتل 4 جنود في الجيش العراقي، بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش جنوبي محافظة كركوك.

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مقتل 4 جنود في الجيش العراقي بتفجير جنوبي كركوك أولاً على النور نيوز.

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