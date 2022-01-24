الفياض: الإطار التنسيقي ليس معاديا للكتلة الصدرية

2022/01/24 | 14:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا رئيس تحالف العقد الوطني فالح الفياض، اليوم الاثنين، الى التكامل بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدري، مؤكدا عدم وجود عداء بين الجانبين.وقال الفياض في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الصدر لن يشارك في مؤامرة تمزيق البيت الشيعي التي نلسمها عند بعض الأطراف”.وأضاف، ان “الإطار التنسيقي ليس تجمعاَ …

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