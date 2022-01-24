اللويزي: السيناريو الأميركي يهدف الى اقصاء قوى المقاومة او الاقتتال الشيعي

2022/01/24 | 14:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اتهم النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، الاثنين، الولايات المتحدة الاميركية بتدبير مؤامرة ضد فوز التحالفات الوطنية مثل الفتح ودولة القانون لابعادها عن السياسية، مبينا ان المخطط يتضمن الدفع باتجاه الحرب الشيعية الشيعية.وقال اللويزي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ان “السيناريو الأميركي اما ابعاد القوى الوطنية او الوصول الى اقتتال شيعي […]

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