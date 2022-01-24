الاتحاد يصعد ضد الديمقراطي: الرئاسات في الاقليم ستكون “في خبر كان”

2022/01/24 | 14:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صعد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، من حدة خطابه ضد الديمقراطي الكردستاني بعد الخلاف بشان احقية كل طرف برئاسة الجمهورية، مشيرا الى ان مناصب رئاسة الاقليم ستكون في خبر كان في حال نسف اي اتفاق مع الديمقراطي.وقال عضو الكادر المتقدم للاتحاد محمود خوشناو في حوار متلفز تابعته/المعلومة/، ان “المكتسبات المؤقتة ستصطدم بمصالح سياسية وحزبية […]

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