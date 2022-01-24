التخطيط تقدر حاجة العراق الى 3 ملايين وحدة سكنية و8 الاف مدرسة سنويا

2022/01/24 | 14:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت وزاة التخطيط، الاثنين، حاجة العراق لاكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية و8 الاف مدرسة سنويا، مبينا ان الكثير من الخطط الموضوع انصدمت بالعقبات على ارض الواقع.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ان ” العراق يحتاج الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية سنويا فيما يسكن العاصمة بغداد 8 […]

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