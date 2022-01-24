بناءً على طلب العراق.. السلطات الايرانية تعيد فحوص كورونا لوفد المنتخب الوطني

2022/01/24 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وافقت السلطات الايرانية، على اعادة فحوص كورونا لوفد المنتخب الوطني العراقي المتواجد في طهران.وقال مصدر في وفد المنتخب الوطني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “السلطات الإيرانية وافقت على الطلب العراقي بإعادة الفحوص لأعضاء بعثة منتخب العراق، الذين أثبتت الفحوص الأولى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد”.واوضح ان “رئاسة الوفد العراقي اعترضت على نتائج […]

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