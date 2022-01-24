تحذير من “هجمات داعشية” تستهدف السجون العراقية

2022/01/24 | 14:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر الخبير في الشأن الأمني والعسكري اللواء المتقاعد عماد علو، اليوم الاثنين، من شن تنظيم داعش الإرهابي هجمات على السجون العراقية، كما حصل في سجن مدينة الحسكة بسوريا.وقال علو، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “هناك مخاوف حقيقة من شن تنظيم داعش الإرهابي هجمات على السجون العراقية، كما حصل في سجن الحسكة، من أجل […]

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