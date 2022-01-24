سجن الحسكة..هل سيتكرر سيناريو افغانستان في العراق؟

2022/01/24 | 14:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/سمير داود حنوش … يقولون حدّث العاقل بما لا يُعقل فإن صدّقك فلا عقل له، لننظر إلى هذا المثل من زاوية أخرى ونستبدل العاقل بالمجنون لنستنتج أننا كنا واهمين في الحكم على هذا المجنون.حادثة الهروب الجماعي من سجن الحسكة إلى خارج أسواره وتداعيات القلق العراقي الذي يعيد إلى الأذهان تلك السيناريوهات المتكررة في الهروب […]

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