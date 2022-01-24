شاهد.. الشرطة البلجيكية تطلق مدافع المياه على محتجي قيود فيروس كورونا

2022/01/24 | 14:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في بروكسل ببلجيكا، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجًا على قيود فيروس كورونا.وقال متحدث باسم الشرطة البلجيكية لشبكة CNN إن حوالي خمسين ألف شخص حضروا يوم الأحد.فيديو من مكان الحادث يظهر الشرطة وهي تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين ومدافع المياه.وعلى الرغم من التخفيف الطفيف للقيود، إلا أن البلجيكيين ما زالوا ينقلون غضبهم من قواعد فيروس كورونا إلى شوارع بروكسل.

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