عبوة من مخلفات داعش تودي بحياة 4 جنود عراقيين في كركوك

2022/01/24 | 14:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أودى انفجار عبوة ناسفة بحياة أربعة جنود من الجيش العراقي، الإثنين، في محافظة كركوك.

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وأفاد مصدر أمني لـ"ناس"، (24 كانون الثاني 2022)، بـ"مقتل أربعة جنود في كركوك من سرية الاستطلاع- الفرقة الثامنة جيش عراقي، إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش".

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