2022/01/24 | 14:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاسكان تنذر دائرة السينما..سوف نزيل مسرح الرشيد خلال 14 يوماً (وثيقة) يتبع..

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سوف نزيل مسرح الرشيد خلال 14 يوماً (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.

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