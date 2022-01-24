محمد قاسم يوقع على كشوفات فريق الشرطة

2022/01/24 | 14:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي الشرطة الرياضي، تعاقده مع المهاجم محمد قاسم نصيف، لتعزيز صفوف كرة القيثارة.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “المهاجم، محمد قاسم وقع على كشوفاتِ فريق الشرطة قادماً من نفط البصرة، وسيمثلُ كرةَ الفريق خلال المرحلةِ المقبلة من الدوري الممتاز التي ستنطلقُ في السابع من الشهر المقبل”.من جانبهِ، قالَ […]

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