اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح 12 - عباس علي العلي

2022/01/24 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي لغة الناجين هي اللغة العراقية القديمةلم يكن هناك من محيص يمكن أن نستند له عقلا ولا منطقا من أن لغة أهل العراق القديمة وأقصد بها ما قبل التنوع والتشكل التي بدأت مع قصة الطوفان التاريخية والدينية إلا أن نسلم بالحقائق التالية:.1. لو أتفقنا تأريخيا أن حدوث الطوفان سواء بشكل عام كما تزعم التوراة والمؤرخون الذين سايروا فكرته، أو أن الطوفان حدث في منطقة السهل الرسوبي في العراق أو أكثر من مساحته ل ......





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