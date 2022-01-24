عندما تشابهت علينا الصحف!!! - احمد جمعة

2022/01/24 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة عندما تتشابه الصحف كلّها في بلدٍ واحد، وتمتلأ بنفسِ الصور والأخبار، وتحمل ذات النكهة، وعندما تكتفي بتصفح صحيفة واحدة وتغنيك عن بقيّة الجرائد الأخرى، فأعلم أن مصير هذه الصحافة هو الإندثار، فبعد الحرب العالمية الثانية ونهاية الكابوس النازي، حاول نظام مكارثي الأمريكي جعل الصحف بعد نشوء قوة عظمى منافسه هي الاتحاد السوفيتي، الصحف الأمريكية والكتاب الأمريكان بوقًا للحرب على الشيوعية، وقد أعمي ذلك المكار ......





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