ما المطلوب القيام به نحو التغيّر المناخي؟؟ بحث في تفاصيل التغير المناخي! - توما حميد

2022/01/24 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توما_حميد يجب ان يكون واضحا بان التغيّر المناخي هو أكبر تحدي يواجه البشرية في هذا القرن، ومن منظور العلوم الفيزيائية، الحد من الاحترار العالمي الناجم عن نشاط الإنسان إلى مستوى محدد يتطلب الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية، والوصول على الاقل إلى اجمالي الصفر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع تخفيضات كبيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأخرى في أسرع وقت.



ونعرف ماذا يجب ان نقوم به من اجل خفض ......





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