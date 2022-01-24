السعودية عن الهجمات الحوثية: لوضع حد للسلوك العدواني

2022/01/24 | 15:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت وزارة الخارجية السعودية بالهجمات المتكررة التي "تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جنوب المملكة وأبوظبي".

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