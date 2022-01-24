بيتكوين تكسر حاجز الـ 34 ألف دولار نزولاً

2022/01/24 | 15:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تواصل العملات المشفرة نزيفها الذي هوى بقيمة العملة الأكثر شهرة منها “بيتكوين” لتكسر حاجز الـ 34 ألف دولار نزولاً للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، وتسجل أدنى مستوى لها في 6 أشهر.عمت الخسائر عملات مختلفة، مثل إيثر، وسولانا، بالإضافة إلى ما تسمى عملات الميم ليفقد السوق أكثر من 400 مليار دولار من قيمته […]

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