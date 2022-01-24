إستمرار الحكم العسكرى ..أهو قدر - محمد حسين يونس

2022/01/24 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس عدت من الأسر لمدينة القاهرة يوم 24 يناير 1968 ..



و منذ ذلك الزمن و لمدة 54 سنة ..كلما جاء ينايرتأتي معه أحزان الفقد ..فينتابني شعور بأن حياتي ستنتهي وعلي لساني حروف لم أنطق بها بعد ..أود أن أجلس أمام كل مصرى ..و أقص عليه ما حدث ..و أتأكد أنه فهم ..



أن العسكر في أى زمان أو مكان لم يعدوا ليحكموا أو يديرون إقتصادا أو مشروعات تعمير ..



و أنه يخضع لغسيل مخ مستمر تدرب أصحابه علي يد خبراء في حروب الجيل ......





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