الهُجوم الثّاني الوشيك على الامارات

2022/01/24 | 15:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان عادت الحرب في اليمن لتحتلّ الصّدارة في التغطية الإعلاميّة في المنطقة والعالم، بعد الهُجوم بالمُسيّرات والصواريخ الباليستيّة الذي شنّته حركة “أنصار الله” الحوثيّة على مطارات ومُنشآت نفطيّة في الإمارات العربيّة المتحدة، وردّ التحالف السعودي الإماراتي بقصف أهداف مدنيّة في صعدة، والحديدة، وصنعاء، ومقتل وإصابة 250 شخصًا من بينهم أطفال، وما […]

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