2022/01/24 | 15:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم الاتحاد: اتفاق الديمقراطي مع بعض الاطراف يضر بثقل كردستان

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