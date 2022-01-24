اتحاد الرماية يشارك في بطولة العالم

2022/01/24 | 15:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..أعلن الاتحاد العراقي للرماية مشاركته في بطولة العالم للعبة المقرر اقامتها في مصر الشهر المقبل.وقال رئيس الاتحاد صبيح مراد كاظم في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أكد على ضرورة تقديم كل سُبل الدعم التي يحتاجها وفد اتحاد الرماية في بطولة العالم المقرر إقامتها في جمهورية مصر […]

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