الكاظمي يبحث مع السفير الامريكي

2022/01/24 | 15:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي

يستقبل السفير الأمريكي لدى العراق

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استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الإثنين، السفير

الأمريكي لدى العراق، السيد ماثيو تولر

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