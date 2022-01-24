زيباري يترأس وفدا من حزبه الى بغداد للحوار حول منصب الرئيس

2022/01/24 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر سياسية ،اليوم الاثنين، ان وفدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني وصل الى العاصمة بغداد للبدء بحوارات مع الاطراف السياسية حول منصب رئيس الجمهورية.

وذكرت المصادر ان الوفد يترأسه القيادي في الحزب هوشيار زيباري ويضم كلا من القياديين في الديمقراطي الكردستاني جعفر امينيكي وشوان محمد طه وأوميد صباح.

وكان الحزب الديمقراطي قد أبدى في وقت سابق اعتراضه على قيام الاتحاد الوطني الكردستاني بترشيح الرئيس برهم صالح لفترة رئاسية ثانية.

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