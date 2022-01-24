الكاظمي يؤكد حرص العراق على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة

2022/01/24 | 15:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، حرص العراق على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الإثنين، السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر والوفد المرافق له"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وآفاق توسعة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، "حرص العراق على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون الأمني ضمن أطر المشورة والتمكين والدعم الاستخباري، والحفاظ على سيادة العراق".

من جانبه، أكد تولر "دعم الولايات المتحدة لجهود العراق في تعزيز الأمن والاستقرار محليا وإقليميا، وكذلك تأييدها سعي الحكومة العراقية في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على فرص التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد العراقي".

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