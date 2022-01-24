وزير خارجية الدنمارك: مستعدون لفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا إذا غزت أوكرانيا

2022/01/24 | 15:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير خارجية الدنمارك جيبي كوفود، الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد "بقوة" بفرض عقوبات في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا.وقال كوفود للصحفيين قبل اجتماع بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "ليس هناك شك في أننا مستعدون للرد بقوة بفرض عقوبات شاملة لم نشهدها من قبل إذا غزت روسيا أوكرانيا مرة أخرى".

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