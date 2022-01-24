الغانمي يلتقي ضابطاً ومواطناً تشاجرا في بغداد وانتشر مقطعهما في مواقع التواصل

2022/01/24 | 15:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الإثنين، بتشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات وملابسات حادثة "اعتداء" تعرض لها مواطن على يد ضابط في بغداد.

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الثاني 2022)، أنه "جاءت تأكيدات الغانمي خلال لقائه بالمواطن وضابط برتبة نقيب، اللذان ظهرا يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يتشاجران في العاصمة بغداد".

ووجه الوزير بعد أن استمع الى الطرفين وفق البيان، بـ "تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مستشاره الفريق مهدي الفكيكي، للوقوف على ملابسات هذا الحادث وبيان أسبابه والدوافع التي أدت اليه، تجنباً لتكرار مثل هكذا قضايا لا تمت للمؤسسة الأمنية بأي صلة ولا تمثل بأي حالٍ من الأحوال شريحة ضباط الوزارة الذين كانوا ومازالوا يمارسون دورهم الوطني والإنساني بكل مهنية".

وأضاف البيان، "وكرم الغانمي المواطن، فيما إلى إحترام حقوق الإنسان ورفض اي إساءة تجاه المواطنين، وأكد على أهمية احترام القانون من قبل الجميع".

ووجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، في وقت سابق، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط "اعتدى" على مواطن في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه "ناس" (23 كانون الثاني 2022)، أن "الوزير عثمان الغانمي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط برتبة نقيب بعد قيامه بالاعتداء على أحد المواطنين في العاصمة بغداد، حيث أمر الوزير بإيداع هذا الضابط بالتوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه".

هذا وقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً، يبين حصول شجار بين ضابط وشخص يرتدي ملابس مدنية، وإشهار الضابط سلاحه أثناء الشجار، وذلك وسط تدخل عدد من المنتسبين لفض النزاع.

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