الكاظمي يستقبل السفير الأميركي ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين

2022/01/24 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي ،اليوم الإثنين، السفير الأمريكي لدى العراق،ماثيو تولر والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وآفاق توسعة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، حرص العراق على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون الأمني ضمن أطر المشورة والتمكين والدعم الاستخباري، والحفاظ على سيادة العراق.

من جانبه أكد السفير تولر، دعم الولايات المتحدة لجهود العراق في تعزيز الأمن والاستقرار محليا وإقليميا، وكذلك تأييدها سعي الحكومة العراقية في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على فرص التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد العراقي.

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