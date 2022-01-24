الكاظمي وتولر يبحثان تعزيز التعاون المشترك

2022/01/24 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع السفير الأميركي لدى العراق، ماثيو تولر والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وآفاق توسعة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "الكاظمي وخلال اللقاء أكد حرص العراق على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون الأمني ضمن أطر المشورة والتمكين والدعم الاستخباري، والحفاظ على سيادة العراق".من جانبه، أكد تولر على "دعم الولايات المتحدة لجهود العراق في تعزيز الأمن والاستقرار محليا وإقليميا، وكذلك تأييدها سعي الحكومة العراقية في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على فرص التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد العراقي".

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